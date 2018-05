São Paulo suspende exames nas Unidades Básicas de Saúde

Quatro hospitais municipais não realizam cirurgias eletivas nesta terça-feira (29)

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo não estão realizando exames de rotina nesta terça-feira (29). Isso acontece devido a greve dos caminhoneiros, que chega ao nono dia ainda com bloqueios em vias importantes de todo o país. Segundo a prefeitura, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) continua realizando abastecimento dos veículos em postos de combustível descentralizados, o que tem garantido o atendimento da demanda.



A Secretaria Municipal da Saúde informa que as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, acontecem em 12 dos 16 hospitais municipais. As instituições que realizam apenas procedimentos de emergência são: Carmino Caricchio (Zona Leste), Tide Setúbal (Zona Leste), Hospital M’Boi Mirim-Dr. Moysés Deutsch (Zona Sul) e José Soares Hungria (Zona Norte).



Nesta terça, a gestão municipal quase dobrou o número de equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para escoltas de caminhões que abastecem postos de combustível na capital - o número foi de 43 para 83. Profissionais da guarda que estavam de folga também foram convocados a trabalhar. A GCM fez 72 escoltas para 300 caminhões de combustível durante a última segunda-feira (28).





O Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado) disponibilizou 16 postos de combustíveis para atender exclusivamente a administração municipal. Com isso, a coleta de lixo domiciliar opera normalmente. Já a coleta seletiva segue suspensa. Os Ecopontos devem ser reabertos a partir de quarta-feira (30). A prefeitura pede à população que mantenha em suas residências, na medida do possível, os resíduos recicláveis até a normalização do serviço.



ônibus

No início da manhã, circulou na cidade apenas 66% da frota programada de ônibus. No entrepico, a SPtrans autorizou as empresas de ônibus a rodar com 50% dos veículos para garantir o atendimento no fim da tarde e noite. A Prefeitura afirma que já garantiu o combustível para o abastecimento dos ônibus até esta quarta-feira (30).