São Paulo registrou 33 acidentes de trabalho por dia em 2017

Estado



No Estado de São Paulo, 53.360 pessoas pediram afastamento por motivo de acidente no ano passado. O número representa gasto anual de mais de R$ 335 milhões. O índice, no entanto, é o menor registrado desde 2012, primeiro ano do registro. Naquele ano, foram gastos quase R$ 1 bilhão.



Os setores que mais comunicaram acidentes foram os de atividade e atendimento hospitalar (10%) e comércio varejista (3%).



Já as lesões mais comuns são corte e ferida (21%). O índice de contusão e esmagamento fica na segunda posição, representando 17% dos casos. Fraturas correspondem a 16% das ocorrências.

A cada dia do ano passado, 33 moradores da capital paulista pediram afastamento no emprego por conta de acidente no trabalho. Os números são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, órgão vinculado ao MPT (Ministério Público do Trabalho).O próximo sábado, dia 28 de abril, corresponde ao Dia Internacional das Vítimas de Acidente de Trabalho, uma data criada para reiterar a importância de equipar o trabalhador com toda segurança necessária.Em 2017, 69 pessoas morreram durante o horário de serviço e por conta da atividade praticada. No Estado, o número de óbitos corresponde a 447.Os motivos mais frequentes que levam o paulistano a pedir auxílio doença são: fratura no punho, na perna ou no pé nos setores de atendimento hospitalar e limpeza de prédios e domicílios.