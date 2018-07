São Paulo registra um acidente de trabalho a cada dois minutos

A cidade de São Paulo foi a que situou o maior número de acidentes. Foram mais de 297 mil casos entre 2012 e 2017. O município de Campinas fica em segundo lugar no Estado, com 30.740 ocorrências, seguido por São Bernardo do Campo (30.470), São José do Rio Preto (25.814) e São José dos Campos (22.802).



Projeção

Com base nos dados consolidados até 2017, o Observatório faz uma projeção de números até a data presente. Segundo essa estimativa, o primeiro semestre de 2018 já teria tido mais de 100 mil acidentes de trabalho e teriam sido gastos mais de R$ 2,4 bilhões em benefícios previdenciários às pessoas acidentadas (de 2012 até 2017, foram gastos pela previdência exatamente R$26.235.501.489,00).

De 2012 até o final de 2017 foram registrados mais de um milhão de acidentes de trabalho no Estado de São Paulo, ou cerca de um acidente a cada 2 minutos e 47 segundos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho.Só no ano passado, o estado foi palco de 165.996 acidentes de trabalho, sendo que 447 pessoas morreram em consequência desse tipo de acidente, o equivalente a uma morte a cada 20 horas, em média.Os acidentes mais frequentes foram cortes, lacerações e puncturas, seguidos por contusão, esmagamento e fratura. A atividade econômica com mais ocorrências é o segmento hospitalar, seguido pelo comércio varejista de mercadorias, construção de edifícios e transporte rodoviário de carga.