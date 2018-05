São Paulo registra só 1% da chuva esperada para maio

CGE afirma que pancadas de chuva devem ocorrer entre terça e quarta-feira

Após metade do mês, São Paulo registrou apenas 1% das chuvas esperadas para maio. Enquanto a média histórica do mês é 66,8 mm, choveu apenas 0,6 mm até esta segunda-feira (14). No entanto, a capital paulista deve registrar pancadas de chuva com trovoadas entre terça (15) e quarta-feira (16).

O último dia em que houve chuva significativa na cidade foi no dia 15 de abril, quando o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) registrou queda de 15,5 mm de água. Em consequência disso, os reservatórios que abastecem a capital seguem registrando queda.

O Cantareira, nesta segunda-feira, opera com 48,8% da sua capacidade. No mesmo dia do ano passado, o índice era de 65,7%.

Em nota, o GCE ressalta que essa época do ano é caracterizada justamente pela redução dos índices de precipitação e temperaturas mais baixas.

"Durante este período mais seco é comum a formação do chamado bloqueio atmosférico que dificulta a passagem das frentes frias, que é o principal regulador das chuvas no Sudeste nesta época do ano. O tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos grandes centros urbanos. Além disso, os baixos índices de umidade relativa do ar podem prejudicar a saúde, acentuando os problemas respiratórios e doenças associadas, principalmente de crianças e idosos".

Confira abaixo algumas dicas para amenizar os efeitos do tempo seco

Economizar água

Não atear fogo em folhas secas, lixo ou áreas de mata

Evitar exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes e de maior concentração de poluentes

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.

Consumir água à vontade

Evitar aglomerações em ambientes fechados

Usar soro fisiológico para olhos e narinas