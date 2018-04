São Paulo registra novo recorde de baixa temperatura

Previsão



O tempo segue seco e estável com temperaturas baixas nas madrugadas e em rápida elevação no decorrer do dia. Dessa forma, devem persistir os problemas com os baixos índices de umidade e com a qualidade do ar nos próximos dias.



A sexta-feira (20) segue com predomínio de sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. Mínimas em torno dos 14°C e máximas podem superar os 27°C. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo. No sábado (21) os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas de 28°C.

São Paulo registrou pelo terceiro dia seguido recorde de baixas temperaturas no ano. A madrugada de desta quinta-feira (19) foi a mais fria, segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).A média da temperatura mínima na cidade foi de 13,2°C, 0,5°C abaixo da madrugada de quarta-feira (18). As menores temperaturas absolutas foram registradas pelas estações meteorológicas automáticas da Capela do Socorro (9,1°C) e de Parelheiros (9,9°C), ambas na zona sul da capital."O tempo seco e o céu sem nebulosidade favorecem o declínio mais acentuado das temperaturas durante a madrugada, já que as nuvens atuam como um cobertor, impedindo que o calor do solo acumulado durante o dia se dissipe", explicou Michael Pantera, meteorologista do CGE.