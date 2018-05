São Paulo registra menor temperatura do ano

Com média de 9,6°C, o frio bateu recorde na manhã deste domingo (20)

A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura média no ano: 9,6°C. O recorde de frio foi registrado às 6h da manhã deste domingo (20), de acordo com medição da Estação Meteorológica Principal do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no Mirante de Santana, zona norte da capital.



O menor valor do ano até então tinha sido de 12,5°C, registrado no dia 21 de abril. Em maio de 2016 à temperatura mínima registrada foi de 9,5°C.



"A intensa massa de ar frio e seco de origem subpolar, que atingiu o estado e chegou à Capital ontem (sábado 19/5) é a responsável pelo acentuado declínio na temperatura, especialmente nas mínimas registradas em todo estado", explicou o Inmet em nota.



De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) de São Paulo, o bairro mais frio foi Parelheiros, com 7°C, seguido por Capela do Socorro com 7,5°C, ambos na zona sull. Na zona norte, Perus e Freguesia do Ó registraram 8,9°C.



Próximos dias



Para segunda-feira (21) a previsão é de céu claro e predomínio de sol, mas é possível que ocorra um novo recorde de temperatura mínima, com previsão média de 7°C. A máxima não deve ultrapassar os 18°C. O tempo seco mantém os índices de umidade do ar entre 35% e 85% e não deve chover.



Na terça-feira (22), a madrugada deve registrar em média 9°C e a temperatura máxima do dia deve ser de 22°C.