A Prefeitura de São Paulo entrou com uma ação na Justiça com o objetivo de tentar garantir o abastecimento de combustível para os ônibus municipai e caminhões que fazem a coleta de lixo.

Segundo a gestão de Bruno Covas (PSDB), as empresas do sistema municipal de transporte estão com baixo estoque de óleo diesel por causa da greve dos caminhoneiros, o que fez a SPTrans, autarquia que administra a gestão do transporte, reduzir em até 40% o número de ônibus circulando nos horários foras de pico.



No documento, a prefeitura pede a imediata cessação dos atos de protesto que impedem a "saída dos veículos destinados ao abastecimento da frota de ônibus do transporte público" e a saída dos veículos destinados ao abastecimento da frota envolvida em serviços essenciais na cidade, como os de limpeza urbana e as ambulâncias do SAMU.

A prefeitura pede ainda a fixação de multa diária de R$ 1 milhão no caso de descumprimento.