São Paulo recebe feirão da Casa Própria da Caixa

A 14ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa começa nesta sexta-feira (4) e vai até domingo (6) em São Paulo, Porto Alegre e Salvador.



Ao todo, em todo o país estarão disponíveis para financiamento 202.793 imóveis, dentre os quais 64.934 estão no Estado de São Paulo –3,2 mil deles, usados.



Neste ano, o feirão para a compra de imóvel será realizado com mais de 1.100 parceiros: 559 construtoras e 422 correspondentes imobiliários, além de 124 imobiliárias. Para requerer o crédito da casa própria no feirão é preciso levar RG, CPF, comprovante de renda e residência atualizados. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.com.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana. Neste ano, o evento acontece após a Caixa anunciar a redução a 9%, um recuo de até 1,25 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos da poupança. O banco também anunciou o aumento de 50% para 70% da cota de financiamento de imóvel usado. Mas antes de realizar o sonho da casa própria é preciso tomar alguns cuidados (veja dicas).

14º Feirão da Casa Própria em São Paulo

Local: Pavilhão de Exposições Anhembi Parque (Av. Olavo Fontoura, 1.209 Santana)

Data: Sexta (4): das 10h às 20h; Sábado (5): das 10h às 20h; Domingo (6): das 10 às 18h

Preço: Entrada é franca Veja o calendário: De 4 a 6 de maio: Porto Alegre, Salvador e São Paulo De 18 a 20 de maio: Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Uberlândia De 25 a 27 de maio: Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife.