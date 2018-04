São Paulo publica na próxima semana edital de concessão do transporte público

Nesta sexta-feira (20), prefeitura anunciou prazos para que os interessadas apresentem proposta

A Prefeitura de São Paulo deve publicar na próxima semana o edital para a concessão do transporte coletivo municipal. A medida estava prevista para acontecer em 2013, entretanto, uma série de entraves adiou a realização da licitação.



Nesta sexta-feira (20), a secretaria de Mobilidade e Transportes anunciou, em documento publicado no Diário Oficial do Município, as regras e datas estipuladas às empresas que tiverem interesse em participar o certame.



O edital prevê que a seleção será feita por tipo de menor valor de tarifa. Os contratos deverão ter prazo de vigência de 20 anos.



As propostas devem incluir as sugestões apresentadas entre os dias 21 de dezembro de 2017 e 5 de março de 2018, quando estava aberta a consulta pública do edital.



Polêmica



Um dos pontos de maior polêmica do edital está relacionado a proposta de reorganização das linhas de ônibus, o que causará na extinção de ao menos 149 linhas. A prefeitura diz que a medida é necessária para que o sistema fique "mais eficiente" e tenha "redução de custos".



As mudanças deverão ser implantadas, de forma gradual, seis meses após da assinatura dos contratos e com prazo de conclusão de três anos.



O último contrato ro transporte coletivo municipal foi firmado em 2003 com prazo de vigência por 10 anos. A gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tentou publicar o edital, porém, críticas do TCM (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) suspenderam o edital.