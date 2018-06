São Paulo deverá aumentar número de ônibus durante os jogos do Brasil

SPTrans diz que medida será tomada de acordo com a demanda de usuários

O número de ônibus municipais na cidade de São Paulo será elevado durante o período que antecede os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.



De acordo com a SPTrans, nos dias 22 (sexta-feira) e 27 (quarta-feira), em que a seleção brasileira joga pela fase de grupos do Mundial, a operação dos ônibus municipais será monitorada para atender o aumento da demanda.



Em virtude dos jogos, muitas empresas e entidades irão alterar o horário de entrada e saída de seus funcionários. "Os horários de maior movimento no transporte público irão variar. Desta forma, a operação dos ônibus irá se adequar à demanda apresentada", informou a administração em nota.



A SPTrans disse que durante os jogos, os postos de venda, lojas de rua e o atendimento nos terminais de ônibus municipais e estações do Expresso Tiradentes funcionarão normalmente.



Alteração de horário



Entretanto, os postos da empresa nas Prefeituras Regionais serão alterado. Na sexta-feira (22), para o jogo da primeira fase entre Brasil e Costa Rica, marcado para as 9h, o funcionamento será realizado a partir das 13h. Já no dia da partida entre Brasil e Sérvia, na quarta-feira (27), o atendimento será até as 13h.