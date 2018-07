São Paulo deve registrar pancadas de chuva durante a semana

Ainda no último mês, as temperaturas ficaram 1°C acima da média histórica para junho.



A baixa pluviometria e o calor deixaram a cidade em estado de atenção devido ao clima seco.



Segundo o CGE, o tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes e favorece a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde da população.

Após mais de 100 dias sem registrar pancadas de chuva, o tempo começou a mudar nesta semana na Grande São Paulo.Segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia), as águas voltam a cair no início da semana.A previsão é que uma frente fria se aproxime da capital e a temperatura baixe nos próximos dias. Há possibilidade de chuva até o próximo sábado (4).O volume de chuvas registrado em junho deste ano foi 73,6% menor do que a média histórica esperada para o mês. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o mês passado acumulou 13,9 mm de chuva na capital sendo que a média é de 52,7mm.