São Paulo decreta estado de emergência

Medida permite que a Prefeitura compre produtos sem licitação

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), decretou estado de emergência nesta sexta-feira (25), por meio de decreto. A medida permite que a prefeitura faça compras sem licitação, requisite ou apreenda bens privados, como por exemplo o combustível que esteja estocado em um posto.



A decisão também permite que a administração realize gastos sem depender de empenho orçamentário. "Essa não é uma situação corriqueira. É um problema grave. Essa medida permite que a gente possa fazer ações sem desrespeitar a legislação", declarou Covas a TV Globo.



O prefeito determinou também a criação de um comitê de crise que vai avaliar e tomar as medidas necessárias. O grupo será composto pelos secretários de Justiça, Governo, Comunicação, Fazenda, Segurança Urbana, Procurador Geral do Município, além do prefeito.



"Estamos elaborando planos junto com a Polícia Militar para tentar trazer combustível para a cidade. Os setores ambientais são o de ambulância e transporte público", disse Bruno Covas.



Caso continue a situação de desabastecimento provocado pelas manifestações, a Prefeitura de São Paulo cogita decretar feriado municipal. Além disso, caso a situação não seja normalizada, o estado de emergência pode evoluir para estado de calamidade pública.



"Dentre as medidas a serem adotadas estão a suspensão de serviços administrativos não essenciais com vistas à economia de combustível", declarou a administração em nota.



Covas disse que a cidade conta com combustível para atender a área de saúde por três ou quatro dias. Entretanto, o serviço funerário só consegue atender até esta sexta-feira (25). A coleta de lixo já foi suspensa. "Esperamos ainda hoje ter alternativas para esse colapso", afirmou.