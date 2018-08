São Paulo concentra 22,4% dos eleitores do Brasil

Justiça Eleitoral divulga dados sobre o eleitorado para pleito de outubro

O Estado de São Paulo concentra 22,4% de todo o eleitorado brasileiro. Dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 33.040.411 eleitores estarão aptos a votar em outubro deste ano no estado.



São Paulo conta com o maior colégio eleitoral do país, que tem 147.302.354 aptos para votar.



No universo de eleitores do estado, as mulheres representam a maioria, somando 52,8%, e os homens, 47,2%. O levantamento do TSE aponta que no perfil do eleitor de São Paulo, 41% têm entre 25 e 44 anos, e 26,4% tem ensino médio completo.



No time de eleitores com voto facultativo, os jovens com 16 e 17 anos equivalem a 0,5% do total, e as pessoas com mais de 70 anos totalizam 8,9%.



Já em relação ao nome social, uma das novidades destas eleições, 1.805 optaram por mudar o nome que aparecerá no caderno de votação.



Cidades



Os três maiores eleitorados do Estado são: a capital, com 9.052.724 aptos a votar, Campinas, com 849.127 e Guarulhos, com 814.342. Em contrapartida, o município com menor eleitorado é Borá (1.123), distante quase 490 km da capital.