São Paulo completa 30 dias sem chuvas significativas

O maior período sem chuvas significativas do banco de dados do CGE, iniciado em 1995, foi registrado no inverno de 2012 e acumulou apenas 0,4mm entre os dias 19 de julho e 18 de setembro, totalizando 62 dias de estiagem.



Já quando comparado apenas os meses de abril e maio, o maior intervalo entre chuvas foi de 21 de abril a 21 de maio de 1997, totalizando 31 dias. Neste período, o volume acumulado foi de 0,1mm em média em toda a cidade.



Até então, o segundo período mais seco entre abril e maio tinha sido o de 23 de abril a 21 de maio de 2006, totalizando 29 dias com apenas 0,1mm em média.



Tendência



De acordo com o CGE, aa quinta-feira (17), os ventos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens. Por conta disso, o céu nublado predomina e a garoa será ocasional, principalmente entre a madrugada e o início da manhã. Não há expectativa de chuva significativa. Mínima de 17°C e máxima de 24°C.



Na sexta-feira (18), os ventos mudam de direção, transportando o ar quente do interior para a capital. Desta forma, a temperatura apresenta rápida elevação e no fim da tarde podem ocorrer chuvas em forma de pancadas isoladas, fracas e de curta duração. Os termômetros oscilam entre 16°C e 27°C.

A cidade de São Paulo completou nesta quarta-feira (16) 30 dias sem chuvas significativas. De acordo com dados pluviométricos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o último registro de índices expressivos foi em 16 de abril, que teve acumulado de 2,9mm em média na capital.O centro de gerenciamento informou que, no período, houve apenas precipitações muito leves que totalizaram 0,7mm em média na cidade. O período configura o segundo mais seco do histórico do CGE entre os meses de abril e maio."A formação e persistência de um bloqueio atmosférico a partir da segunda quinzena de abril impediu o avanço de frentes frias e provocou a queda dos índices de umidade relativa do ar. Esta condição atmosférica foi responsável pelo baixo volume de chuva observado em São Paulo", explicou Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.