São Paulo coloca à venda seis terrenos

Atualmente, constam no site alguns imóveis de herança vacante – aqueles recebidos pela Prefeitura quando não há herdeiros. Os imóveis estão localizados nos bairros: Bela Vista, Jardim Paulista, Vila Buarque, Campos Elíseos, República e no Butantã.



No portal, estão disponíveis informações como localização, valor, data e local do pregão. Cada bem conta com uma página própria em que estão listados todos os dados pertinentes ao imóvel ou área disponível.



"Também é possível acessar o edital completo referente ao imóvel, que reúne a documentação necessária para participar do processo de venda, data e local em que acontecerá a concorrência. Todo processo de venda é realizado presencialmente e online", informou a administração.

A Prefeitura de São Paulo colocou à venda pelo menos seis imóveis públicos avaliados em mais de R$ 2,7 milhões. Os itens estão disponíveis no portal Licitações de Ativos, lançado nesta semana.A plataforma é gerenciada pela Coordenadoria de Gestão do Patrimônio, da Secretaria de Gestão, reúne todas as informações referentes a imóveis e veículos municipais disponíveis para concorrência, pregão, licitação ou leilão.De acordo com Wagner Lenhart, secretário de Gestão em exercício, os recursos obtidos com as alienações têm objetivo de "gerar receita para o município", justificou.