São Paulo celebra 110 anos da imigração japonesa

Comunidade nipônica no Estado de São Paulo reúne mais de 1,3 mil pessoas e é a maior fora do Japão

A comunidade japonesa no Estado de São Paulo reúne atualmente mais de 1,3 milhões de pessoas que vão celebrar nesta segunda-feira (18) os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes no Brasil.



As comemorações começaram no primeiro fim de semana de junho e devem continuar até o próximo mês.



Nesta segunda, será realizada uma missa em ação de graças à memória dos imigrantes japoneses na Igreja São Gonçalo no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. O bairro é um dos mais tradicionais da colônia no país.



Os festejos são organizados pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social da capital.



Muitos das famílias que vivem hoje no estado desembarcaram a primeira vez em território nacional no primeiro navio que chegou ao Porto de Santos, no litoral paulista no dia 18 de junho de 1908.



A embarcação Kasato Maru atracou com 781 japoneses vindos, sobretudo de Okinawa. Estima-se que mais de 5 milhões de estrangeiros chegaram ao país entre 1870 e 1930.



Hoje, os descendentes dos primeiros japoneses que desembarcaram no Brasil já somam mais de 2 milhões de pessoas, tornando-se a maior comunidade nipônica fora do Japão.



A estimativa é de que desse total, cerca de 1,3 milhões estejam no estado de São Paulo.