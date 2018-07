São Paulo antecipa vacinação contra sarampo e paralisia infantil

Campanha nacional começa na segunda-feira (6), mas postos do estado vão imunizar a partir de sábado (4)

A Secretaria de Estado da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) e o Sarampo. A campanha nacional começará na próxima segunda-feira (6). Entretanto, os postos de saúde do estado vão disponibilizar as doses já neste sábado (4).



De acordo com a pasta, mais de 4 mil pontos fixos de vacinação e cerca de 300 volantes estarão abertos das 8h às 17h para o primeiro "Dia D".



A meta é imunizar 95% dos 2,2 milhões de crianças com idade entre 1 e 5 anos incompletos que integram a população-alvo da campanha.



O Ministério da Saúde prevê que a campanha ocorra entre os dias 6 e 31 de agosto, com um "Dia D" em 18 de agosto, que também será realizado no Estado de São Paulo.



A diretora de Imunização da Secretaria de Saúde, Helena Sato, informou que é necessário desmistificar que a vacina pode trazer malefícios.



A vacina contra o Sarampo é a tríplice viral, que também imuniza contra caxumba e rubéola.