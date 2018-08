São Caetano é alvo de ação contra fraude na venda de medicamentos

Operação da Secretaria da Fazenda apura desvios de cerca de R$ 40 milhões dos cofres públicos

Uma empresa em São Caetano é alvo da ação para reprimir fraude fiscal no comércio de medicamentos no Estado de São Paulo. A operação deflagrada nesta quinta-feira (2) pela Secretaria Estadual da Fazenda estima que os golpes tenham lesado os cofres públicos em pelo menos R$ 40 milhões.



A operação, chamada de "Placebo Paulista", ainda fiscaliza estabelecimentos em outros sete municípios: Ribeirão Preto, Cravinhos, Franca, Vargem Grande do Sul, São Sebastião da Grama, Valinhos, Araçatuba, todos no interior do estado.



A ação conta com a participação de 60 agentes fiscais e 14 policiais civis da Divisão de Polícia Fazendária no estado.



De acordo com o fisco paulista, indícios apontam que o grupo articulador da fraude teria movimentado aproximadamente R$ 300 milhões e deixado de recolher os R$ 40 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no período de 2013 a 2018, por meio da criação de empresas para sonegar impostos.



Durante a operação, os agentes apreenderão provas, documentos físicos e arquivos digitais armazenados em computadores e servidores de dados das empresas envolvidas. O objetivo é responsabilizar os reais beneficiários do esquema.



Sonegação de tributos



O trabalho faz parte do processo de investigação criminal do Ministério Público de Goiás, onde funciona o núcleo do grupo articulador da fraude. A ação culminou na denúncia de sete pessoas por organização criminosa e sonegação de impostos.