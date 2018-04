Santo André expande programa de troca de recicláveis por alimento

A expectativa da administração municipal é fornecer entre os dois bairros 120 quilos de alimentos.



O bairro Ciganos foi o escolhido para sediar o projeto piloto devido a quantidade de lixo irregular depositado na região.

Chamado de Moeda Verde, o programa da Prefeitura de Santo André que troca cinco quilos de materiais recicláveis por verduras, legumes e frutas, será ampliado para mais dois bairros até o fim do mês de abril.Até agora, ele existia apenas no núcleo Ciganos, no bairro Utinga. Agora, atenderá também as comunidades Ciprestes e Capuava.Uma van passará pelos locais pré-estabelecidos de 15 em 15 dias.