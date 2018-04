Santa Casa diminui hora de trabalho de médicos

Hospital, que chegou a suspender cirurgias no início do ano por falta de material, acumula dívida de R$ 700 milhões

Uma das principais instituições que atende a rede pública de saúde em São Paulo, a Santa Casa, no centro, irá cortar a carga horária de trabalho dos médicos. Segundo o hospital, 77% de suas despesas são efetuadas com pessoal, percentual que "foge aos padrões desta atividade no mercado nacional", diz nota.



O déficit mensal do hospital chega a R$ 9 milhões, o que resulta em uma dívida de R$ 700 milhões. Cerca de 80% dos recursos da Santa Casa hoje vem do SUS (Sistema Único de Saúde).



"A instituição está hoje em torno de seu equilíbrio operacional, mas com déficit no fluxo de caixa. Necessita melhorar seus resultados financeiros seja por aumento de receitas seja por diminuição de despesas, para que assim possa se adequar aos valores pelo qual é remunerada para prestar serviços e dar continuidade as suas atividades assistenciais de atendimento à população", afirma a Santa Casa.

Em fevereiro, o hospital chegou a suspender cirurgias não-emergienciais por conta de falta de material para realizá-las. Por ano, dpos milhões e meio de pessoas são atendidas na instituição privada de filantropia.