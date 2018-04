Saída do feriado tem maior trânsito do ano em São Paulo

Eram 197 quilômetros de congestionamento às 18h30 desta sexta-feira (27)

São Paulo registrou recorde de trânsito no final da tarde de sexta-feira (27), durante a saída do feriado.



Segundo informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 18h30, a capital paulista registrava 197 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas.



A média para o horário gira em torno de 100 e 118 quilômetros.



A via mais congestionada era a Marginal do Tietê, com 17,6 quilômetros de retenção na pista local, sentido Ayrton Senna.



Até esta sexta-feira, o maior trânsito do ano havia sido registrado no dia 29 de março. O congestionamento na época foi de 148 quilômetros às 18 horas.



Já o maior trânsito já registrado pela CET na capital foi em 2014, quando, às 19h, as vias apresentavam 344 quilômetros de congestionamento às 19 horas.