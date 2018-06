Saiba quem é a gigante italiana que comprou 73% da Eletropaulo

Acionistas da elétrica de São Paulo aceitaram a oferta da Enel em leilão na Bolsa nesta segunda (4); com transação, empresa vira a maior distribuidora do país

Acionistas da distribuidora de energia Eletropaulo aceitaram a proposta da italiana Enel para compra do controle da companhia e venderam R$ 5,553 bilhões em ações da empresa em leilão na Bolsa brasileira, a B3, nesta segunda-feira (4).

Foram negociadas 122,799 milhões de ações da Eletropaulo, cerca de 73% de um total de 167 milhões de papéis.



Com o negócio, a Enel se torna a maior distribuidora de eletricidade do Brasil, superando a CPFL, controlada pela chinesa State Grid.



Segundo a Enel, a transação adiciona 7 milhões de unidades consumidoras à sua base de clientes e dobra sua receita de fornecimento de energia. Em 2017, a Enel faturou R$ 12,4 bilhões e a Eletropaulo, R$ 13 bilhões, segundo dados da Aneel.



A gigante italiana tem operações de distribuição no Rio de Janeiro, Goiás e Ceará e atende 10 milhões clientes. Ao todo, leva energia a 486 cidades: 236 em Goiás, 66 no Rio e 184 no Ceará (todo o estado) por redes que somam 420 mil quilômetros.

Além de comprar as ações, a italiana se comprometeu a realizar um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão.



A Enel venceu uma longa disputa pela compra da Eletropaulo travada com a espanhola Iberdrola, dona da Neoenergia, com quem trava corrida pelo posto de principal empresa do segmento na Europa.

No final, a Enel ofereceu R$ 45,22 por ação da Eletropaulo, enquanto a rival oferecia R$ 39,53.



A Eletropaulo distribuiu 42.982 GWh (Gigawatt-hora) de energia no ano passado e a Enel, 31.799 GWh.

A Enel atua também em geração e transmissão de energia no Brasil. A empresa se apresenta como líder em geração de energia solar e eólica no país.

A empresa tem uma capacidade instalada de 2,9 GW de energia: 1,27 mil MW de fonte hidrelétrica, 842 MW eólica e 819 MW solar.



Tem ainda uma usina térmica no Ceará e uma rede de transmissão no Rio Grande do Sul que converte energia para interconexão entre Brasil e Argentina. Atua também no mercado livre de energia (não regulado) com uma empresa de comercialização e soluções em energia.



No mundo

A Enel é uma empresa de controle do governo italiano. É a maior empresa da Europa em valor de mercado e está presente em 35 países. Seu faturamento em todo o ano passado foi de € 74,6 bilhões.

Em todo o mundo, tem uma capacidade instalada de cerca de 88 GW e opera uma rede de distribuição de aproximadamente 2 milhões de quilômetros. Os clientes, comerciais e residenciais, somam 65 milhões.

*Com agências