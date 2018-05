Ruas no entorno de prédio que desabou serão fechadas por 15 dias

Edifício desabou na região do Largo do Paissandu na madrugada desta terça-feira (1º), após pegar fogo. Pelo menos uma pessoa morreu

O Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse em coletiva nesta terça-feira (1) que as ruas no entorno do Largo do Paissandú, no centro, permanecerão fechadas pelos próximos 15 dias para a remoção de escombros. Foram feitas cinco interdições na região após um prédio de 24 andares desabar durante a madrugada após pegar fogo. Cerca de 40 linhas de ônibus passam pela região.



O edifício era uma ocupação irregular e a Defesa Civil informou que mais de 200 pessoas, sendo 25% delas estrangeiras, viviam no local e foram cadastradas na lista de espera por moradia.





O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teria começado por volta da 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura, causando, cerca de duas horas depois, o desabamento do edifício.