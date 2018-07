Rodrigo Tavares é o 9º a anunciar candidatura ao governo de SP

Homologação das candidaturas precisará ser feita até dia 15 de agosto

O PRTB oficializou neste domingo (29) Rodrigo Tavares como candidato ao governo de São Paulo. Ele é o nono nome a ser anunciado na disputa. A convenção do partido aconteceu na tarde deste domingo (29), no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa, na zona sul da capital.



No sábado (28), já tinham sido anunciados: João Doria (PSDB); Paulo Skaf (MDB); Luiz Marinho (PT); Lisete Arelaro (PSOL); Cláudio Fernando de Aguiar (PMN), e Major Costa e Silva (DC). Enquanto que na semana anterior, Toninho Ferreira (PSTU) e Rogerio Chequer (NOVO) foram apresentados.



Tavares é advogado e trabalha como funcionário público em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a vaga de vice na chapa, foi escolhido o nome de Jairo Glikson, que foi candidato a vice-prefeito de São Paulo, numa composição com Levy Fidelix.



O PRTB também escolheu o nome de Jair Andreoni para concorrer a uma vaga no Senado, 80 candidatos a deputado federal e 90 para deputado estadual.



A homologação das candidaturas precisá ser feita até o dia 15 de agosto no Tribunal Reginal Eleitoral (TRE-SP).