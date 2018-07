Rodovias esperam até 300 mil veículos no feriado

No retorno dos usuários em direção a São Paulo, o tráfego deve se intensificar na manhã de segunda-feira (9), a partir das 11h, quando está prevista a implantação da operação "Subida", com oito pistas no sentido capital e duas no sentido litoral.



A inversão de sentido das rodovias ocorre apenas – entre os km 40 e o km 55 da Anchieta, e do km 40 ao km 58 da Imigrantes - no trecho de serra.

As rodovias Anchieta e Imigrantes esperam a passagem de até 300 mil veículos em direção à Baixada Santista no feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorada no dia 9 de julho.A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta/Imigrantes), inicia a contagem nesta sexta-feira (6). A partir das 16h desta data será implantada a operação "Descida", com sete pistas no sentido litoral e três em direção a São Paulo.