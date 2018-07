Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes passam por obras durante a semana

Na Anchieta haverá trabalhos em toda a sua extensão, das 8h às 17h e das 21h às 5h. A via terá ainda serviços de recuperação e pintura nos viadutos e passarelas, no trecho de Planalto, do km 13 ao km 14 e também no km 21.



As rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Cônego Domênico Rangoni e o acesso ao Guarujá, também receberão em ambos sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h.



O motorista deve ficar atento para eventuais congestionamentos das vias.

A partir de hoje até o próximo domingo (29), o sistema Anchieta-Imigrantes passará por manutenção em diversos pontos.A rodovia dos Imigrantes vai receber, em toda a extensão da pista norte, o reforço da sinalização horizontal e a recuperação do pavimento, com obras das 8h às 17h e das 21h às 5h. A via receberá ainda reparos nas juntas de dilatação em ambos sentidos.Além disso, serão implantados cabos de fibra ótica do km 47 ao km 56, em ambos sentidos da Imigrantes, das 21h até às 5h.