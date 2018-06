Rodízio municipal de veículos é retomado nesta segunda-feira

A cidade de São Paulo retomou nesta segunda-feira (4) o rodízio municipal para os veículos de passeio. A ação havia sido suspensa desde a última semana devido a greve dos caminhoneiros. Para garantir o abastecimento de mercadorias na cidade, a circulação de caminhões foi liberada até o próximo sábado (9). O rodízio de placas para caminhões também permanecerá suspenso nesse período.

De acordo com a SPTrans, o sistema municipal de transporte coletivo público deve operar nesta segunda com 100% da frota de ônibus. Assim como as linhas de trólebus, as vans do serviço Atende também estarão com frota máxima em circulação.

A coleta seletiva já foi retomada e a coleta de lixo domiciliar opera normalmente, assim como os serviços de varrição de vias e logradouros. Os 100 Ecopontos da cidade foram reabertos na última quarta-feira (30).