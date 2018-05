Rodízio e coleta de lixo serão suspensos em São Paulo; 50% dos ônibus não circularão

Nesta sexta-feira (25), a frota de ônibus que circula por São Paulo será reduzida em cerca de 50% e a coleta do lixo e o rodízio de veículos serão suspensos, devido à falta de combustível, anunciou a prefeitura da capital.



A medida faz parte de um plano de contingência ativada anunciado pela prefeitura por conta da greve dos caminhoneiros, que entrou nesta quinta-feira (24) em seu quarto dia e impede a chegada de diesel e gasolina nos postos e garagens da cidade.



Nesta quinta, Justiça determinou multa de R$ 1 milhão por dia para os sindicatos que não liberarem os caminhões com combustível para abastecer os ônibus da capital.



Durante o início da manhã desta quinta-feira, as empresas de ônibus conseguiram circular com até 97% da frota programada porque abasteceram seus veículos por meios alternativos ou se utilizaram do estoque que ainda dispunham, segundo a SPTrans.



Com a redução de ônibus, o rodízio municipal de veículos estará suspenso pelo segundo dia. Carros com placas de finais 9 e 0 poderão circular no centro expandido nesta sexta. Segundo a SP Trans, as linhas noturnas com intervalos de 15 minutos passarão para 30 minutos e linhas com intervalos de 30 minutos passarão para 60 minutos.Durante o início da manhã desta quinta-feira, as empresas de ônibus conseguiram circular com até 97% da frota programada porque abasteceram seus veículos por meios alternativos ou se utilizaram do estoque que ainda dispunham, segundo a SPTrans.Com a redução de ônibus, o rodízio municipal de veículos estará suspenso pelo segundo dia. Carros com placas de finais 9 e 0 poderão circular no centro expandido nesta sexta. Segundo a Amlurb, a coleta de resíduos domiciliares (lixo comum e recicláveis) também estará suspensa nesta sexta-feira. Diante disso, a prefeitura pede que os munícipes não coloquem o lixo para fora até à retomada da operação dos caminhões. Serviços críticos como a limpeza de pós feiras, recolhimento de animais mortos e coleta de resíduos hospitalares, no entanto, serão executados normalmente.



Os Ecopontos também estarão fechados. Os resíduos coletados nesses locais são encaminhados a aterros localizados em rodovias federais e estaduais, muitas delas bloqueadas pelos caminhoneiros, impedindo a chegada dos caminhões aos aterros.



Os serviços de limpeza urbana como a varrição de vias e logradouros serão reduzidos.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informou que todas as unidades estão funcionando normalmente e que, até o momento, não houve registro de falta de medicamento ou de outros insumos. Com relação às ambulâncias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-SP) informa que todas os veículos operacionais foram abastecidos estrategicamente entre a noite desta quarta-feira (23) e a manhã desta quinta-feira (24).

Além disso, foi feita uma reserva de combustível para possíveis faltas e o abastecimento de ambulâncias reservas. Sendo assim, o serviço de atendimento do Samu-SP segue normalizado. Escolas: pode faltar merenda na 2ª-feira (28) As aulas também estão mantidas em toda a rede. A merenda escolar está garantida nesta sexta-feira, diz a prefeitura.



A partir de segunda-feira (28), no entanto, pode haver impacto na entrega de produtos perecíveis. Os demais insumos são mantidos em estoque e serão preparados normalmente. A partir de segunda também pode haver problemas na entrega do programa Leve-Leite.