Rio Pinheiros recebe ação de controle de pernilongo

Equipes da Divisão de Vigilância de Zoonoses aplicam larvicidas no rio

O Rio Pinheiros, em São Paulo, recebeu na manhã desta quinta-feira (2) ações de controle de mosquitos, tipo pernilongo. A medida é frequente no verão, mas precisou ser realizada neste mês, por causa da elevação das temperaturas e maior presença do inseto.



Equipes da Divisão de Vigilância de Zoonoses aplicaram larvicidas no rio a partir da Usina Elevatória de Traição, localizada próxima a Ponte Engenheiro Ary Torres, no bairro Cidade Jardim, zona oeste da capital.



A Prefeitura de São Paulo informou que a cada 15 dias também são feitas ações de monitoramento por meio da coleta de larvas e de mosquitos adultos por aspiração nos 67 pontos de monitoramento no canal do Rio Pinheiros.



"Tivemos quarenta dias de grande seca aqui na cidade pela falta de chuva, a quantidade de reclamações por conta do mosquito aumentou. Por isso, nós estamos mantendo essa aplicação de larvicida também no inverno", afirmou o prefeito, Bruno Covas (PSDB).



De janeiro a julho de 2018, foram realizadas 14 ações de aplicação de larvicidas nas margens do rio. Também foi iniciada uma nebulização para controle dos mosquitos adultos.



Diferentemente do Aedes aegypti que se reproduz em água limpa, o Cúlex quinquefasciatus, popularmente conhecido como pernilongo, se desenvolve na água suja.