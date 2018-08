Resultado do P-Fies sai nesta segunda-feira

São 155 mil vagas de financiamento oferecidas

O resultado do P-Fies, financiamento do ensino superior em instituições privadas, sai nesta segunda-feira (6). Os candidatos podem consultar o site do programa.



Nesta edição do programa, são ofertadas 155 mil vagas de financiamento, 50 mil delas com juros zero.



Os candidatos, cuja renda per capta deve estar entre 3 e 5 salários mínimos, devem comprovas as informações que declararam na hora de inscrição para as instituições de ensino.



A seleção deste semetre terá o retorno do limite máximo do valor das mensalidades cobertas pelo fundo, ou seja, o programa cobrirá mensalidades de até R$ 7 mil ou R$ 42 mil por semestre.



Esse teto já existia no antigo modelo do Fies, mas foi reduzido no Novo Fies, que no primeiro semestre tinha um limite de R$ 30 mil por semestre ou R$ 5 mil por mês.