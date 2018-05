Resquício de gás ainda preocupa bombeiros

No local já foram retirados diversos botijões de gás utilizados pelos moradores do edifício

Os resquícios de gás de cozinha preocupam o Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (2) durante os trabalhos de busca por vítimas nos escombros do prédio que desabou na madrugada de terça-feira (1º), no Largo do Paissandu no centro de São Paulo.



Em reunião realizada na manhã desta quarta no local entre os bombeiros e membros do GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências) os responsáveis pelas operações alertaram para o cuidado quanto a chances de explosões.



"Na zona quente da área há resquícios de gás. Ainda não sabemos se está vindo pelo vento ou se são bolsões de dentro. Ontem começamos a trabalhar com moto abrasivo (equipamento utilizado para cortar materiais ferrosos e de concreto) e aparentemente não há perigo. Mas é preciso ficar atento", informou o Corpo de Bombeiros.



No local já foram retirados diversos botijões de gás utilizados pelos moradores do edifício. Entretanto, como as pessoas habitavam quase todos os andares do prédio, ainda há botijões no local.



De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo, nesta quarta-feira (2) as buscas continuam de forma manual e empenhadas no resgate de desaparecidos. Entretanto, em pontos isolados já começou o uso de máquinas para remoção dos entulhos.



"Uma grande preocupação também é não fazer bombeiros vítimas e preserva a integridade física deles", disse o coronel.



A Comgás (Companhia de Gás de São Paulo), empresa responsável pela rede de gás encanado, informou que análises realizadas até o momento não detectaram danos à rede que abastece a região.



Não havia gás encanado dentro do prédio. Mesmo assim, a equipe da Comgás disse em nota que "continua monitorando os trabalhos no local".



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira. O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



Até a manhã desta quarta-feira (2) só havia a confirmação de uma pessoa desaparecida, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento, instantes antes de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Porém, outras 43 pessoas, cadastradas pela Prefeitura de São Paulo, como moradores do prédio, ainda não se apresentaram no local.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 200 moradores.