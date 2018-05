Remoção dos escombros deve levar uma semana, diz bombeiros

Trabalho será feito pela corporação, levando em consideração a possibilidade de encontrar desaparecidos

O Corpo de Bombeiros estima que a remoção dos entulhos, causado pelo desabamento do prédio no Largo do Paissandu na madrugada desta terça-feira (1º), pode demorar pelo menos uma semana.



Uma regra internacional estipula que pelo menos durante três dias não se deve usar máquinas para a remoção dos escombros, devido a possibilidade de encontrar pessoas com vidas.



De acordo com os bombeiros, serão usados cães farejadores para ajudar nas buscas.



A corporação informou que ainda há riscos de explosões, por causa, dos botijões de gás que havia no local.



O edifício de 24 andares pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular e a Defesa Civil informou que mais de 200 pessoas, sendo 25% delas estrangeiras, viviam no local e foram cadastradas na lista de espera por moradia.



Avanço das chamas



O Corpo de Bombeiros informou que a situação em que o imóvel se encontrava contribuiu para o rápido avanço das chamas. Dentro do local, havia muito papelão e madeira, que era usada para fazer a divisão dos locais, além de ligações irregulares de fiação.



Um porta-voz da corporação disse que o prédio já tinha passado por vistoria em 2015, sido atuado e que as autoridades competentes foram informadas sobre as condições de segurança.



Avaliação de riscos



A Prefeitura de São Paulo informou que fará uma força-tarefa de engenheiros da Defesa Civil para, assim que obter o aval dos Bombeiros, iniciar a avaliação dos prédios próximos ao que desabou para saber os riscos.