Registrado como desaparecido, morador de prédio é encontrado em MG

Ambulante Artur Héctor de Paula estava na lista de possíveis vítimas de desabamento

Um homem que estava na lista de sete possíveis vítimas do desabamento do prédio no centro de São Paulo, no dia primeiro de maio, foi encontrado em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, Artur Héctor de Paula, que morava no edifício, foi localizado na residência de familiares.



O número de desaparecidos caiu para seis. Até agora, os Bombeitos buscam por Selma Almeida da Silva, 38, e os dois filhos gêmeos Welder e Wender, de nove anos; Eva Barbosa da Silveira, 42, o marido dela, Valmir de Souza Santos, 47 e Francisco Dantas, 56.



Na última sexta-feira (4) foi retirado do local um corpo também carbonizado e no domingo (6) foi localizada uma arcada dentária. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que diz respeito a Ricardo de Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros, na madrugada do dia 1º de maio.



Curto-circuito



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirma que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida.



A informação foi confirmada em depoimento à polícia por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridos.