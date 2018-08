Receita Federal recebe 10 ligações por dia sobre 'golpe do amor'

Vítimas recebem instruções para realizar depósitos bancários em troca de valores e bens supostamente retidos pela Alfândega: saiba como evitar

A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos divulgou em nota oficial que recebe, em média, dez ligações por dia de vítimas do mais novo "Golpe do Amor", cuja instrução que receberam foi efetuar depósitos em contas de determinadas pessoas físicas para terem liberados valores ou encomendas supostamente retidos.



Atente-se

Os golpistas criam perfis falsos nas redes sociais de pessoas com boas condições financeiras, passando-se, geralmente, por estrangeiros com empregos prestigiados. Após envolverem-se emocionalmente com a vítima, o golpista alega ter enviado presentes que foram supostamente barrados pela Receita Federal na hora da chegada dos bens ao Brasil.



A fim de dar veracidade ao envio dos tais bens, os golpistas chegam a criar sites falsos de empresas de remessas expressas com falso rastreamento do presente.



Após alegar que os bens foram retidos pela alfândega, o golpista diz que há necessidade de um depósito em conta de determinado "agente" para que haja a sua liberação. Em geral, é fornecida uma conta corrente de pessoa física para o depósito. Se a vítima deposita o valor solicitado, a quadrilha faz nova exigência alegando outro empecilho para a liberação da remessa ou da bagagem.



Em nota, a Receita Federal adverte que "não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente. Todos os tributos aduaneiros administrados pelo Órgão somente são recolhidos por meio do Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)".



No caso de encomendas enviadas por Remessa Expressa, é possível consultar se a empresa está habilitada no Brasil através do site da Receita Federal.



Em caso de dúvidas, o contribuinte pode utilizar o formulário de contato da Receita.