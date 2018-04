Receita Federal apreende 450 kg de cocaína no Porto de Santos

Droga seria exportada para o porto de Felixstowe, no Reino Unido

A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Receita Federal apreendeu 450 kg de cocaína no Porto de Santos nesta terça-feira (10).



De acordo com o órgão, o destino final da droga seria o porto de Felixstowe, no Reino Unido, com baldeação no porto de Valência, na Espanha.



"A droga estava oculta dentro de um contêiner carregado com sacos de açúcar orgânico, em 22 sacos", informou a Receita em nota.



Em 2018, a Alfândega de Santos já apreendeu mais de 3,6 toneladas de cocaína em nove operações.



Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.