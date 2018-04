Ranking revela cidades mais violentas do Estado

O instituto Sou da Paz divulgou nesta quinta-feira (26) o Ranking de Exposição a Crimes Violentos das cidades do estado de São Paulo, criado a partir do Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV), que mede a exposição à violência dos municípios que possuem mais de 50 mil habitantes.



O IECV é formado pela média ponderada de registros de homicídios e latrocínios, estupros e roubos. Quanto mais alto é o índicede um município, maior é a chance do cidadão ser exposto a crimes violêntos na região. Se uma cidade registra IECV 100 significa que teve as taxas mais altas de cada crime desde 2014 entre todas os municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes.



A liderança do ranking em 2017 ficou com Lorena. A cidade do Vale do Paraíba registrou índice de 54,4, sendo que a média geral de São Paulo ficou em 21,3. A estatística levou em conta o fato da cidade ter registrado, no ano passado, uma das mais altas taxas de homicídio do Estado: foram 31,8 por 100 mil habitantes. Atrás de Lorena estão as cidades de Itanhaém, Ibiúna e Caraguatatuba. Confira o ranking dos 10 municípios com pior resultado abaixo:























Já a cidade com menor índice de IEVC é São José do Rio Pardo, seguida de Mococa e Valinhos. A cidade de São Paulo foi classificada em 65º lugar enquanto Campinas foi classificada em 27º.

























No ABC Paulista, São Caetano do Sul registrou o menor índice IEVC e ficou com a 132º colocação, seguidade São Bernardo (97), Ribeirão Pires (84), Santo André (82), Mauá (60) e Diadema. Rio Grande da Serra não entrou no ranking por ter menos de 50 mil habitantes.



A reportagem aguarda posicionamento da SSP (secretaria de Segurança Pública) e da Prefeitura de Lorena.