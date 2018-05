Quem vai viajar no feriado deve se vacinar até dia 21

Imunização deve ser feita com 10 dias de antecedência da viagem; Corpus Christi é celebrado dia 31

As pessoas que vão viajar para áreas com circulação do vírus da febre amarela no feriado de Corpus Christi, celebrado no próximo dia 31, devem tomar a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência.



O vírus da doença continua em circulação tanto no município de São Paulo como em cidades do interior e litoral paulista. Até segunda-feira (14), 580 casos foram confirmados em todo o Estado de São Paulo, dos quais 521 são autóctones, ou seja, adquiridos no estado, e 55 casos importados.



As doses aplicadas em pessoas que pretendem viajar dentro do território nacional é a fracionada, que possui a mesma eficácia da dose padrão e garante proteção por, no mínimo, oito anos. Viajantes internacionais, crianças entre 9 meses e 2 anos e pessoas com condições clínicas especiais recebem a vacina padrão.



Para receber a dose é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão SUS.



Capital



Somente na cidade de São Paulo, foram confirmados 13 casos de febre amarela autóctones, dos quais sete evoluíram para óbito, e outros 103 importados, sendo que 20 evoluíram para óbito.



A região com maior cobertura vacinal é a norte, com 86,4%; seguida da sul, com 67,3%; oeste, com 54,9%. Os menores índices continuam na região leste, com 40,5%; sudeste, com 39,6% e centro, com 19,5%.



"A redução no registro de casos em São Paulo não significa que a doença foi eliminada. Só vamos conseguir isso com a ampliação da cobertura vacinal", afirmou o secretário municipal, Wilson Pollara.