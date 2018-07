Quatro são mortos em ataques durante a madrugada na zona norte de São Paulo

Crimes aconteceram com meia hora de diferença; outras quatro pessoas foram baleadas

Dois ataques na madrugada desta sexta-feira (20) deixaram quatro mortos na zona norte de São Paulo. Os dois crimes aconteceram com meia hora de diferença e em locais próximos na Vila Brasilândia. Outras quatro pessoas foram baleadas durante a ação, cujos autores ainda não foram identificados.



O primeiro tiroteio ocorreu na avenida Humberto Gomes Maia, onde criminosos atiraram contra um grupo de pessoas por volta da 1h. Duas morreram e cinco ficaram feridas.



Meia hora depois, três pessoas foram baleadas, sendo que duas delas morreram, na rua Matilde Munhoz, localizada a menos de dois quilômetros do primeiro local.



As vítimas não fatais se encontram internadas e não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde delas.