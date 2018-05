Quase dois dias após incêndio, causas e número de vítimas é incerto

Durante esta quarta-feira (2), 69 Bombeiros trabalhavam nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida

Quase 48h após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, autoridades ainda investigam as prováveis causas do incêndio que se alastrou pelo prédio de 24 andares. Segundo o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, as primeiras pistas sugerem um acidente doméstico.

O local era ocupado pelo MLSM (Movimento de Luta Social por Moradia). Os moradores, muitos deles acampados nos arredores dos escombros, disseram ao Destak que não havia equipamentos de prevenção e combate a incêndio no local e que as instalações elétricas eram improvisadas. O Instituto de Criminalística de São Paulo vai analisar dois botijões de gás encontrados nos escombros. Porém, para o Corpo de Bombeiros, outras hipóteses são consideradas, como curto-circuito.

"O prédio estava totalmente irregular. Era uma estrutura metálica, muito suscetível ao fogo. Hoje em dia ainda é comum fazer obras com esse tipo de material, porém, há tecnologias que podem evitar a ação da temperatura na sustentação, como na pintura, por exemplo", afirma Marcelo bruni, gerente regional do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

Nesta quarta-feira (2), a prefeitura disse que irá vistoriar 77 imóveis no centro ocupados por movimentos de moradia. "Vamos ter cinco equipes que farão isso a partir da próxima segunda feira (7). Defesa Civil, engenheiros, grupo de mediação de conflitos, chefes das secretarias de Direitos Humanos e Assistência Social. Queremos também a colaboração dos movimentos de moradia para fazermos um trabalho em conjunto" disse o prefeito Bruno Covas.



Vítimas



Durante todo o dia, 69 Bombeiros trabalhavam nos escombros com a possibilidade de encontrar pessoas com vida. No final da tarde, o número de possíveis vítimas nos escombros subiu de uma para quatro.



"Estávamos com a certeza de uma vítima e passamos a adotar quatro porque um senhor veio até a assistência social da prefeitura informando que sua esposa e seus dois filhos estão desaparecidos. Ele disse que tem certeza que eles estavam no prédio do momento do desabamento" afirma o Tenente dos Bombeiros, Guilherme Derrite.