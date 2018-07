Quadrilha invade concessionária e leva cinco carros

Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18) na Zona Oeste de São Paulo

Dez criminosos invadiram uma concessionária de carros no Butantã, localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (18).



Cinco veículos foram roubados e recuperados na manhã desta quarta-feira (18), quatro foram levados para o 6º DP (Departamento de Polícia), no Cambuci. Na invasão, quatro carros sedan e uma caminhonete foram roubados.



O crime ocorreu por volta das 3h da manhã na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, para entrar no local, a quadrilha desativou o sistema de segurança interno de câmeras. O grupo fugiu pela marginal Tietê logo em seguida, no sentido da Rodovia Ayrton Senna.



Os carros, sem placa, passaram em frente a um batalhão da PM (Polícia Militar), que estranhou a falta de identificação nos veículos. Houve perseguição e duas pessoas foram presas.



Os veículos foram abordados na altura da ponte Vila Guilherme, e o outro, interceptado na entrada da Dutra. Um carro ainda não foi localizado.