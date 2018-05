'Rouge', 'É o Tchan' e 'Balão Mágico' são alguns dos shows nostálgicos deste domingo

O público que curtiu a 14ª edição da Virada Cultural de São Paulo aproveitou o evento para rever a apresentação de bandas que anunciaram seu retorno recentemente, como o é o caso do "É o Tchan" e do "Rouge". Os shows foram alguns dos que reuniram o maior número de expectadores nesta edição.



De acordo com balanço parcial, o grupo de garotas reuniu mais de 4 mil pessoas no palco Parque da Alegria, no Vale do Anhangabaú, neste domingo (20). Formada em 2002 no programa Popstars, a banda encerrou as atividades em 2006. Mas anunciou a volta com a formação original (Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade) em setembro de 2017.



O Rouge substituiu a Xuxa, que desistiu de participar do evento para se recuperar, após quebrar o pé esquerdo.



Também neste domingo, o "É o Tchan" de Compadre Washington e Beto Jamaica participou do cortejo que saiu da rua da Consolação em direção à rua Coronel Xavier de Toledo. O tema do show foi 'A Volta da Loira', mencionando a presença de Sheila Mello, na apresentação. A dançarina foi membro do grupo de axé do fim dos anos 1990 até o início dos anos 2000.



Para encerrar a reunião de bandas que voltam aos palcos, o Balão Mágico se apresentou às 18h, no Vale do Anhangabaú, fechando a edição deste ano da Virada com Simony, Tob e Mike trazendo canções infantis de sucesso nos anos 1980. Jairzinho que faz parte da formação original não participou do show.