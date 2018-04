PSDB tem dissidência de quadros históricos

Mesquita deixa o PSDB para apoiar a candidatura do atual vice-governador Márcio França (PSB) ao governo de São Paulo e disputar a vaga de deputado estadual. Em nota divulgada nesta quinta-feira (5), disse que "por razões de natureza ética" solicitou a desfiliação do PSDB. Mas que sua palavra, "às maiores lideranças e a toda militância, será sempre de gratidão".



Outro quadro histórico que deixa o partido é o deputado estadual José Antônio Barros Munhoz. Depois de 15 anos no PSDB, e após ter ocupado por duas vezes a cadeira de presidente da Assembleia Legislativa e ter sido líder dos governos José Serra e Geraldo Alckmin, deve se filiar ao PSB para apoiar França.



Além deles, os deputados tucanos Coronel Telhada sai e vai para o PP e Roberto Engler deve se filiar ao PSB. O prefeito de Taubaté, no interior do Estado, Bernardo Ortiz Jr. (PSDB), também já declarou apoio a França. Enquanto que no ABC, o p refeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão cogita deixar o PSDB para migrar ao PSB.



Na Câmara Municipal de São Paulo, outro tucano histórico deixou o partido já no dia 1º de março. O vereador Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas e tio do atual vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai disputar o Senado pelo Podemos e também deverá fazer campanha para França.



O governador Geraldo Alckmin (PSDB), que deixa o cargo no próximo sábado (7) para concorrer à Presidência da República, disse nesta semana que as saídas do PSDB fazem parte do processo político e são "naturais" no período de janela eleitoral.

Tradicionais figuras do PSDB anunciaram a saída do partido nos últimos dias. A troca de legenda deve ser oficializada até sexta-feira (6) quando se encerra o período da chamada janela partidária , do contrário, os políticos correm o risco de perder os mandatos atuais.Um dos motivos pelo qual tucanos estão deixando o ninho é a discordância sobre o fato de o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), ser o representante do partido na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. Muitos dos políticos já haviam declarado apoio a candidatura do atual vice-governador Márcio França (PSB) a principal vaga do Palácio dos Bandeirantes.Diante das discordâncias, o presidente estadual do PSDB e também deputado estadual pelo PSDB, Pedro Tobias, chegou a afirmar que os prefeitos e lideranças que apoiarem candidatos de outros partidos poderão enfrentar processo de expulsão.Entre os dissidentes do PSDB estão o ex-secretário estadual de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita. Ele é um dos fundadores da legenda e está filiado desde 1988, ano em que tornou-se presidente do Diretório Municipal do PSDB de Santos.