Em São Paulo, PSDB, MDB e PSOL definem hoje candidatos

Oito partidos políticos já realizaram a convenção em SP

Três partidos de São Paulo realizam neste sábado (28) as convenções que definem os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes.



O MDB deve oficializar a candidatura do empresário Paulo Skaf. O presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) aparece tecnicamente empatado nas pesquisas com o candidato do PSDB, João Doria.



O tucano também se reúne com membros do partido neste sábado, na zona oeste de São Paulo, para apresentar seu nome como candidato. Doria terá como companheiro de chapa o deputado federal Rodrigo Garcia, indicado pelo DEM.



Já o PSOL, oficializa o nome da professora universitária Lisete Arelaro com o apoio do PCB (Partido Comunista Brasileiro). É a primeira vez que ela disputa um cargo público e é a única mulher na corrida eleitoral ao Governo de São Paulo.



Ao final da primeira semana do prazo para as convenções, oito diretórios estaduais de partidos em São Paulo já realizaram a reunião que define os nomes que disputarão vagas nas eleições de outubro deste ano.



O Solidariedade, Patriota, Podemos, Pros e o PV anunciaram apoio a Márcio França (PSB). O PSTU apresentou o nome do ex-metalúrgico Toninho Ferreira à disputa. Enquanto que o Partido Novo definiu o nome de Rogerio Chequer.



Segundo o art. 8º da Lei das Eleições(nº 9.504/1997), as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.



Durante as convenções dos diretórios estaduais, são definidas as coligações e escolhidos os candidatos aos cargos de governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual.



Registro de candidaturas



Após a deliberação dos filiados, os partidos poderão solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.