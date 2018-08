PSB oficializa nome de Márcio França como candidato em SP

PTB e PSC confirmaram neste sábado (4) apoio ao atual governador

O PSB oficializou em convenção realizada na manhã deste sábado (4), no bairro das Liberdade, na região cebtral de São Paulo, a candidatura a reeleição do governador Márcio França. A chapa será composta pela coronel da Polícia Militar, Eliane Nikoluk (PR).



França também recebeu neste sábado o apoio do PTB e PSC. O acordo foi oficializado nas convenções dos respectivos partidos.



A candidatura do governador já contava com a aliança do PDT, PR, PV, SD, Pros, PSC, PPL, PPS, PHS, PRP, PMB, Patriota e Podemos.



O PSB também anunciou 21 pré-candidatos a deputado estadual e 23 a deputado federal. A legenda ainda apoiará ao Senado a ex-atleta olímpica Maurren Maggi (PSB) e o atual vereador de São Paulo, Mario Covas Neto (Podemos).



Nacionalmente, o partido declarou aliança a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB).



Com o nome de Márcio França, foi concluída a lista dos candidatos que disputarão o cargo majoritário do Palácio dos Bandeirantes. São eles: João Doria (PSDB); Paulo Skaf (MDB); Luiz Marinho (PT); Lisete Arelaro (PSOL); Cláudio Fernando de Aguiar (PMN); Major Costa e Silva (DC); Toninho Ferreira (PSTU), e Rogerio Chequer (NOVO).