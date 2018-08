Promotoria pede bloqueio de bens de ex-diretor do Metrô

Sérgio Correa Brasil é investigado por alterações criminosas nos editais da linha 5 - Lilás

A promotoria do Estado de São Paulo pediu o bloqueio dos bens do ex-diretor do Metrô Sérgio Correa Brasil, investigado por alterações nos editais da linha 5 - Lilás para favorecimento de empresas específicas.



De acordo com o Ministério Público do Estado, Brasil recebeu cerca de R$ 2,5 milhões (pagos em duas vezes) em propina da empreiteira Camargo Corrêa por meio de supostas consultorias que teriam sido prestadas pela empresa AVBS, que repassava posteriormente os valores recebidos para o ex-diretor do Metrô.



A Camargo Corrêa é uma das 14 empresas que participaram da licitação da obra de extensão da linha 5 Lilás do Metrô.

Segundo o promotor Marcelo Milani, Brasil fez vários acertos para privilegiar as empresas.



Executivos da Camargo Corrêa procuraram a Promotoria para delatar o esquema. Além das provas testemunhais, o promotor afirma ainda que obteve a quebra de sigilos bancários que demonstraram o pagamento.



"Essa obra já dura 20 anos. Assim se entende, ainda que parcialmente, porque a demora na execução e término de obras de mobilidade tão importantes para a população que clama por mais e melhor transportes", disse o promotor na tarde de ontem (2) durante coletiva de imprensa.



A licitação das obras de extensão da Linha 5 Lilás do Metrô foi realizada em 1998. Segundo o MPSP, o recebimento da propina se deu logo após a aprovação dos contratos, entre os anos de 2010 e 2011.



O empresário Gilmar Alves Tavares e a empresa AVBS também são alvo do pedido de bloqueio de bens. Na ação, a Promotoria pede ainda o bloqueio de veículos e aplicações financeiras, além da condenação deles por improbidade administrativa.



Em nota, a Camargo Corrêa afirma que é a primeira empresa a firmar acordo e que colabora de forma engajada com as investigações. A reportagem aguarda retorno da defesa do ex-diretor.