Professores de 32 escolas particulares entram em greve

Dentre as reivindicações dos professores, estão a regulamentação de férias coletivas, período de recesso e concessão de bolsas de estudo para filhos de professores.



O sindicato dos professores tem uma assembleia marcada para esta quarta-feira (23) e em seguida está previsto um ato no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista.



Em nota, o Sieeesp informou que é necessário promover algumas mudanças nas regras que regem as relações de trabalho entre escolas e professores. A proposta é a redução de 30 para 23 dias do recesso. "A justificativa nunca foi reduzir direitos ou benefícios. O objetivo essencial é permitir às escolas fazer um uso pedagógico desses sete dias adicionais", afirma a nota.



Em relação as bolsas de estudo, o sindicato patronal diz que propõe limitar a concessão de uma única bolsa por professor nas escolas com até 200 alunos. "É uma medida protetiva para as pequenas escolas e, por consequência, uma garantia da preservação de sua saúde financeira e da manutenção de postos de trabalho", declarou.

Cerca de 3 mil professores de 32 escolas da rede particular da cidade de São Paulo paralisaram as atividades na manhã desta quarta-feira (23). De acordo com o Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo), a manifestação acontece contra a revisão de benefícios previstos na Convenção Coletiva da categoria.O documento, assinado em 2016 e que tem validade de dois anos, está em discussão entre a entidade que defende os professores e o Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo).Entretanto, as propostas da entidade patronal não foram aceitas pelo Sinpro-SP, que levou o caso ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho). Entretanto, após duas reuniões entre os sindicatos não houve acordo.