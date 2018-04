Produtos nos supermercados estão mais baratos, diz estudo

Levantamento divulgado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) mostra queda de 0,41% dos preços dos produtos vendidos nos supermercados no Estado de São Paulo em março. No acumulado dos últimos 12 meses, a deflação é maior, de 2,13%.



Em apenas sete vezes dos 24 anos de histórico o mês de março apresentou deflação, segundo o estudo.



Para o economista da Apas, Thiago Berka, a queda reflete um recuo da demanda, além da alta da produtividade do agronegócio.

"O consumidor brasileiro, que apesar da manutenção da renda média e massa salarial em bons patamares para uma crise tão grave, ainda sofre com índices de desemprego muito altos, o que encolhe demais a base consumidora", disse ele.

Foi registrada deflação em 81% das categorias de produtos avaliadas. Na análise individualizada, o destaque foi o recuo no custo das proteínas. O preço das aves recuou 6,12%; das carnes suínas, 0,46% e, das carnes bovinas, de 0,43%. O feijão chegou à 15º deflação seguida e caiu 1,73%.