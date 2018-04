Penalidade foi aplicada após o órgão detectar práticas abusivas pela empresa responsável pelo evento

A equipe de fiscalização da Fundação Procon SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, autuou e multou a T4F Entretenimentos (Tickets For Fun) em pouco mais de R$ 970,9 mil por práticas abusivas e falta de informações essenciais durante a realização do festival Lollapalooza Brasil 2018, entre os dias 23 e 25 de março, em São Paulo.



De acordo com o órgão, a prática abusiva foi configurada ao proibir a entrada de pessoas com copos de água lacrados, quando a empresa organizadora vendia o produto nas mesmas condições no espaço do evento. "Dessa forma, tirava o direito de escolha do consumidor", apontou o Procon.



Também foi apontada irregularidade ao adotar uma pulseira denominada "Lolla Cashless by next" de créditos pré-pago, para consumo dentro do evento, cobrando uma taxa de 5% nos resgates de saldo remanescente.



Para o Procon tratava-se de uma vantagem "manifestamente excessiva", por repassar ao consumidor um custo inerente à atividade.



"Outra falha detectada foi a ausência de informações nos postos de recarga das pulseiras sobre o reembolso de saldo excedente após finalização do evento, obrigando o consumidor a consultar outros meios", declarou o órgão em nota.



O Procon disse que a T4F Entretenimentos foi autuada e responderá a processo administrativo.



A T4F informou, por meio de nota, que não irá se pronunciar sobre o assunto.