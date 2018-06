PRF apreende 70 mil litros de solvente para 'batizar' gasolina

O homem foi encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã/MS por uso de documento falso, enquanto o produto por ele transportado será investigado por contrabando ou descaminho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (1) mais de 70 mil litros de solventes orgânicos utilizados para adulterar gasolina. A carga foi encontrada em rodovia do Mato Grosso do Sul e seria levada ao estado de São Paulo.A abordagem foi realizada na BR-463, na altura do quilômetro 68, em Ponta Porã (MS). O líquido estava em uma carreta tipo tanque Iveco/Stralihd com placas de Americana (SP). De acordo com os policiais o veículo não tinha autorização para transportar produto químico.O motorista, de 24 anos, foi preso. Ele informou aos agentes que seria pago por grupo criminoso do Paraguai em um valor de R$750 para buscar e levar o solvente ao estado paulista. Ainda de acordo com o jovem, ele já havia realizado duas viagens semelhantes.