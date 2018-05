Preso suspeito de roubar carga avaliada em mais de R$ 1 milhão

Suspeito já havia sido condenado a nove anos e meio de prisão por tráfico de drogas e oito vezes por receptação de mercadorias roubadas

Foi preso ontem (8) um integrante da quadrilha supeita de roubar mais de mil pneus na noite do réveillon 2017/2018, no centro, no valor de R$ 1.200 cada um. O total equivale a R$ 1,2 milhão.



O grupo utilizou um caminhão, que fez três viagens. Enquanto isso, um olheiro, que foi o detido, fingia estar namorando na rua, encostado em um veículo.



Após ser detido, ele foi levado para audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, na zona oeste.



O suspeito já havia sido condenado a nove anos e meio de prisão por tráfico de drogas e oito vezes por receptação de mercadorias roubadas. Ele estava em liberdade condicional.